Goldman sachs group : BPA trimestriel sous les attentes

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs publie au titre du premier trimestre 2020 un bénéfice net de 1,21 milliard de dollars, soit 3,11 dollars par action, à comparer à 4,69 dollars un an auparavant et alors que les analystes attendaient en moyenne une cinquantaine de cents de plus.



La banque d'affaires new-yorkaise a réalisé un chiffre d'affaires stable à 8,74 milliards de dollars, une baisse significative des revenus en gestion d'actifs ayant été compensée par des progressions dans les autres activités.



'Au cours du trimestre, la firme a réalisé avec succès sa stratégie de continuité d'activité dans le contexte de pandémie mondiale de Covid-19, apportant à ses clients conseils, exécution et liquidité', affirme-t-elle.



