Goldman sachs group : BPA trimestriel bien au-dessus des attentes

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs dévoile au titre du troisième trimestre 2020 un BPA de 9,68 dollars, à comparer à 4,79 dollars un an auparavant, et alors que les analystes n'espéraient en moyenne qu'une progression vers 5,40 dollars.



Les revenus nets de la banque d'affaires ont grimpé de 30% à 10,78 milliards de dollars, soutenus par 'des croissances dans l'ensemble de ses segments, y compris des progressions significatives dans la gestion d'actifs et les marchés globaux'.



La firme new-yorkaise ajoute avoir maintenu un bilan 'hautement liquide', et amélioré son ratio CET1 de 120 points de base au cours du trimestre, à 14,5%. Son rendement des capitaux propres (ROE) annualisé a atteint 17,5%, au plus haut depuis 2010.



