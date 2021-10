Goldman sachs group : Adhère à la 'Net Zero Banking Alliance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a annoncé aujourd'hui son adhésion à la 'Net Zero Banking Alliance' (NZBA), s'engageant ainsi à travailler avec ses pairs, ses clients et les décideurs politiques pour accompagner la transition vers le 'zéro net'.



Cette initiative vise à donner une réalité concrète aux déclarations d'intentions et aux ambitions climatiques de chacun. L'idée est aussi de parvenir à faire rimer réduction des émissions carbonées et développement économique.



Goldman Sachs compte notamment soutenir la croissance durable via quelque 750 milliards de dollars de financements durables - dont 150 milliards ont déjà été attribués. Par ailleurs, la banque indique qu'un fonds d'innovation climatique, visant à soutenir les projets bas-carbone dans les marchés en développement, a été lancé en partenariat avec Bloomberg et la Banque asiatique de développement.



