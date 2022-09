Goldman sachs group : Accord pour la location de bureaux à Birming

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs annonce avoir conclu un accord de location à long terme pour un espace de bureau permanent de 110 000 pieds carrés (plus de 10 200 m²) à One Centenary Way, une zone du Paradise Circus (centre ville de Birmingham).



S'étirant sur cinq étages et un toit terrasse, cet espace de bureaux pourra accueillir plusieurs centaines de personnes, avec la possibilité d'accueillir plus de 1 000 personnes dans les années à venir si nécessaire.



Devant être achevé début 2023, One Centenary Way est l'un des bâtiments les plus durables de Birmingham avec un système de chauffage et d'eau chaude entièrement électrique et une technologie, des services et des équipements de pointe.



Depuis l'ouverture de son premier bureau à Birmingham en septembre 2021, Goldman Sachs a pourvu près de 250 nouveaux postes dans la ville,



' La qualité, la profondeur et l'étendue du vivier de talents de Birmingham ont dépassé les attentes au cours de notre première année dans la ville. Ce nouvel espace de bureau sera parfaitement adapté à nos besoins de collaboration, de flexibilité et de croissance dans les années à venir', a commenté Gurjit Jagpal, directeur général et responsable du bureau de Birmingham chez Goldman Sachs.



