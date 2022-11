Global bioenergies : Renouvelle une ligne de financement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Global Bioenergies annonce aujourd'hui le renouvellement de sa ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux, société de services financiers européenne.



Cette solution de financement avec Kepler Cheuvreux a déjà fait ses preuves chez Global Bioenergies : le contrat de deux ans signé en août 2020 a permis de lever 13,6 millions d'euros, et sur cette même période la valorisation de Global Bioenergies a doublé.



Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux s'est engagé à souscrire à sa propre initiative un maximum de 2.490.000 actions, représentant à titre indicatif un montant d'émission de 11 millions d'euros sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites.



Global Bioenergies précise conserver la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment.



' Une ligne de financement telle que celle renouvelée ce jour avec notre partenaire Kepler Cheuvreux viendra renforcer, de manière souple et modulable, la trésorerie disponible (7,3 millions d'euros à ce jour), et complétera la palette d'outils de financement nécessaire à notre développement', a commenté Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies.



