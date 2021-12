Global bioenergies : Le titre chute après une levée de fonds

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Global Bioenergies accuse mardi l'une des plus fortes baisses de la Bourse de Paris, en réaction à une augmentation de capital de 14,5 millions d'euros destinée au financement de la production d'ingrédients biosourcés.



A 11h50, l'action chute de près de 11%, ce qui porte à près de 40% ses pertes depuis le début de l'année.



L'entreprise a émis 3,51 millions d'actions nouvelles ordinaires, représentant 30,9% du capital existant de la société avant l'opération, à un prix unitaire de 4,13 euros.



Ce niveau représente une décote de près de 20% par rapport au cours de clôture d'hier soir.



Le placement a été réalisé auprès d'investisseurs institutionnels à hauteur de 13,5 millions d'euros et auprès de particuliers - via la plateforme PrimaryBid - pour environ un million d'euros.



L'Oréal, le premier actionnaire de la société, a participé à l'opération à hauteur de 13,3%.



Selon Global Bioenergies, la levée de fonds vise à finir la construction et amorcer la production industrielle d'une unité production d'isododécane biosourcé destiné au marché de niche du maquillage d'une capacité de 100 tonnes par an.



L'opération doit également permettre de financer les travaux d'ingénierie et déployer le projet d'usine qui doit produire à horizon 2024 à l'échelle du millier de tonnes en vue d'alimenter les marchés plus vastes de la dermo-cosmétique et des soins capillaires.



