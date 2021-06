Global bioenergies : Lancement d'une marque de maquillage

(CercleFinance.com) - Global Bioenergies annonce le lancement dès ce lundi de la marque de maquillage LAST, première gamme de maquillage longue durée à plus de 90% d'origine naturelle, gamme comprenant 18 références de mascaras, mascaras sourcils et ombres à paupières.



Selon la société, 'les tests instrumentaux et les études cliniques démontrent des performances se hissant au niveau des meilleurs produits conventionnels du marché', une première pour une marque composée à plus de 90% d'ingrédients naturels.



