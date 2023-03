Global bioenergies : Augmentation de capital, le titre chute

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Global Bioenergies a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de 7,5 millions d'euros destinée à assurer le financement de sa stratégie de développement.



L'opération est garantie à hauteur de 75% par des engagements de souscription de Marc Delcourt, son directeur général, du groupe L'Oréal à hauteur de 1,1 million d'euros et par des engagements de garantie d'investisseurs qualifiés à hauteur de 4,5 millions d'euros.



Elle a pour objectif de fournir à la société, qui convertit des ressources végétales en composés pour la cosmétique, les moyens de financer

le besoin en fonds de roulement de sa chaîne de production.



Les fonds doivent également alimenter la poursuite des études d'avant-projet en vue de la construction de l'usine 'ViaViridia' et de financer les activités supplémentaires de R&D visant à poursuivre la diminution des coûts du procédé.



A terme, l'entreprise a l'intention de produire des carburants durables pour les secteurs des transports aérien et routier.



Suite à cette annonce, l'action Global Bioenergies décrochait de 18% mardi à la Bourse de Paris.



