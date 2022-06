Getlink se : RBC relève sa cible, mais reste à sous-performance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RBC a rehaussé jeudi son objectif de cours sur Getlink, qu'il porte de 10 à 10,5 euros, tout en renouvelant son opinion 'sous-performance' sur la valeur.



Dans une note de recherche, le broker canadien estime que la valorisation actuelle de l'exploitant du tunnel sous la Manche est excessive et la relie à des spéculations capitalistiques qui n'ont pas lieu d'être selon lui.



Au vu des risques associés au Brexit, RBC dit n'envisager aucune opération de rachat à l'heure actuelle, puisqu'Atlantia (15,5% du capital) comme Eiffage (5%) ont signifié ne pas vouloir se renforcer aux niveaux de cours actuels.



Concernant l'activité proprement dite, le courtier juge que les récents gains de parts de marché de l'opérateur ne sont pas durables sachant que P&O devrait prochainement reprendre ses liaisons après plusieurs mois d'interruption.



Enfin, RBC met en avant un contexte macroéconomique peu porteur au vu du ralentissement actuel de l'économique britannique, qui représente les deux-tiers de l'activité du groupe.



