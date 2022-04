Getlink se : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Getlink avec un objectif de cours relevé de 16,4 à 19,5 euros, 'malgré le beau parcours boursier (+18% depuis le début de l'année)' du titre de l'opérateur du tunnel sous la Manche.



'L'alignement de l'activité avec la taxonomie (86% du CA) et l'appétit des fonds d'infrastructure justifient, selon nous, une baisse du coût du capital', explique l'analyste dans le résumé de sa note de recherche.



Le bureau d'études met aussi en avant la confirmation du pouvoir de tarification, la reprise du trafic et le démarrage d'Eleclink (interconnexion électrique France-Royaume Uni) qui devraient selon lui continuer de soutenir le titre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.