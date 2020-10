Getlink se : Barclays reste prudent et conserve sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En s'appuyant sur le rythme du 3e trimestre et en restant prudent quant à une éventuelle reprise, Barclays met à jour son modèle concernant Getlink et anticipe une réduction moyenne de l'EBITDA de 13% lors de la période 2020-2022.



Barclays estime que la résilience des bénéfices pourrait être meilleure, notamment avec le maintien des voyages pré-Brexit.

' Ces vents favorables pourraient se poursuivre au 4e trimestre ', indique l'analyste pour qui la reprise devrait être ' plus progressive, avec un trafic de retour aux niveaux de 2019 d'ici 2024 uniquement '.



Dans ce contexte, Barclays maintient sa recommandation ' neutre ' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé, à 15 euros.





