Getlink se : +5% de trafic pour le Shuttle en juin

(CercleFinance.com) - Getlink annonce que son Shuttle a transporté 214.180 véhicules de tourisme (y compris voitures, motos, véhicules avec remorques, caravanes, camping-cars et autocars) au mois de juin 2023, soit une hausse de 5% en comparaison annuelle.



Le Shuttle Freight a transporté 102.393 camions, un nombre en baisse de 19% dans un contexte de relatif ralentissement de la consommation des ménages britanniques, et d'un effet de base défavorable dû aux licenciements massifs réalisés par P&O en 2022.



Depuis le 1er janvier, le trafic du Shuttle s'est accru 16% par rapport à la même période de 2022, avec plus d'un million de véhicules de tourisme transportés, tandis que près de 624.500 camions ont traversé la Manche (-19%).



