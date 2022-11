Getlink se : +20% de trafic de navettes passagers en octobre

(CercleFinance.com) - Getlink indique que son Shuttle a transporté 163.430 véhicules de tourisme en octobre, soit une hausse de 20% par rapport au même mois en 2021, tandis que son Shuttle Freight a transporté 114.747 camions, soit une baisse de 6% en comparaison annuelle.



Depuis le 1er janvier, plus de 1,8 million de véhicules de tourisme et plus de 1,2 million de camions ont traversé la Manche à bord des navettes du groupe, en hausses respectives de 138% et de 10% par rapport à la même période de 2021.



