Genfit : L'arrivée de son test pour la NASH en Amérique du Nord redonne des couleurs à Genfit

(BFM Bourse) - Conformément au calendrier évoqué précédemment, le géant américain du diagnostic a débuté la commercialisation du test NASHNext, qui s'appuie sur la technologie développée par Genfit. L'objectif est de diffuser à grande échelle un test jusqu'ici limité à la recherche clinique.

Du mieux en Bourse pour Genfit, dont le cours était retombé la semaine dernière à un plus bas depuis novembre 2020. Le cours de la biotech lilloise grimpe de 4,76% à 3,876 euros lundi vers 10h30, alors que son partenaire LabCorp a procédé au lancement commercial du test diagnostic de la NASH (stéatohépatite non-alcoolique, une maladie du foie asymptomatique mais qui peut aboutir à la cirrhose), sous la marque déposée NASHNext.

"NASHnext a le potentiel d’apporter un bénéfice important à de très nombreux patients en produisant des informations essentielles sur la santé de leur foie. Avec un diagnostic clair et l’aide de leur médecin, les patients pourront prendre des décisions éclairées et mettre en place des stratégies pour effectuer le suivi ou même ralentir la progression de leur maladie", a commenté Brian Caveney, directeur médical et président de Labcorp Diagnostics.

Jusqu'ici, le seul moyen de dépister la NASH était de pratiquer une biopsie du foie de chaque patient, examen par définition invasif, donc coûteux et non dénué de risques (même si les complications majeures telles qu'hémorragie, péritonite biliaire, perforation d’un organe abdominal, etc. sont heureusement rares). Ce qui explique que ce trouble du foie, symptôme d'une alimentation déséquilibrée, soit largement sous diagnostiqué. NASHNext est "l’un des premiers tests sanguins qui fournit un score simple pour le diagnostic de la NASH avec fibrose hépatique significative à sévère", précise Genfit dans son communiqué. Le test sera exclusivement disponible aux Etats-Unis et au Canada.

Accord de licence signé en septembre

Comme les autres acteurs du diagnostic, LabCorp a signé en 2020 des résultats exceptionnels en raison de la demande de tests du coronavirus, enregistrant une envolée de 21% de ses revenus à 13,978 milliards de dollars. Depuis septembre 2020, le groupe américain a signé un accord de licence exclusif de cinq ans pour le développement et la commercialisation d’un test sanguin de diagnostic moléculaire basé sur la technologie NIS4 de Genfit. Les conditions financières n'en ont pas été divulguées.

"La commercialisation de NASHnext par Labcorp est une étape essentielle pour tout l’écosystème de la NASH. Nous pensons que l’expérience et le rayonnement de Labcorp, société reconnue dans le domaine des sciences de la vie, permettra la mise à disposition large et rapide du test pour aider les patients et les professionnels de santé à prendre en charge la NASH à grande échelle", a expliqué Suneil Hosmane, en charge de l'activité diagnostic de la firme nordiste.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse