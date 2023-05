Genfit : Trésorerie en recul à 129 millions à fin mars

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Genfit affiche au 31 mars 2023, une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des instruments financiers courants à 128,6 millions d'euros, à comparer à 140,2 millions au 31 décembre 2022.



Le spécialiste des maladies du foie explique que cette baisse sur trois mois résulte des coûts associés au cours normal des affaires liés à l'avancement de ses programmes de recherche et développement sur son portefeuille de produits.



Genfit prévoit que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses instruments financiers courants permettront le financement de ses dépenses opérationnelles et en capital jusque, approximativement, le quatrième trimestre 2024.



