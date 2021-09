Genfit : Du potentiel, Oddo confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Genfit, avec un objectif de cours inchangé de 6,3 euros.



Le bureau d'analyses met en avant une trésorerie de 104 ME à la fin du 1er semestre qui, selon ses estimations, donne une visibilité financière jusqu'à début 2023.



' Les coûts ont ainsi été bien maîtrisés, notamment de marketing et de R&D. Le résultat opérationnel ressort ainsi en baisse à -29.5 ME vs -49.2 ME un an auparavant ', souligne l'analyste.



Par ailleurs, les résultats de deux essais évaluant la nitazoxanide et l'elafibranor sont attendus à partir du 3e trimestre 2022.



Dans ces circonstances, Oddo juge la publication semestrielle 'rassurante' et rappelle que sa recommandation est en relatif sectoriel et reste donc à 'neutre' à court terme, malgré un potentiel significatif de l'objectif de cours.





