Genfit : Données positives pour un test de la NASH

(CercleFinance.com) - Genfit annonce la publication de nouvelles données montrant que la performance clinique de son NIS2+ était supérieure aux autres tests pour le diagnostic de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) à risque chez les patients d'au moins 65 ans.



'Ces données soutiennent la valeur clinique de ce test sanguin pour le diagnostic de la NASH à risque chez les personnes âgées qui bénéficieraient d'interventions intensives sur leur style de vie ou d'interventions thérapeutiques', souligne ainsi la société biopharmaceutique.



Selon elle, ces résultats publiés dans Hepatology Communications 'pourraient grandement contribuer aux efforts de remboursement des CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) aux États-Unis, qui exigent des données publiées et révisées par des pairs.



