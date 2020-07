Genfit : Deux nominations au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Genfit annonce, suite à son assemblée générale annuelle, l'arrivée de Katherine Kalin et d'Eric Baclet au conseil d'administration de la société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies hépatiques et métaboliques.



'Ils apportent à eux deux plus de 50 années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et disposent d'une expertise significative qu'ils mettront à profit pour accompagner la société dans les prochaines étapes de sa croissance', explique-t-elle.



