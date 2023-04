Genfit : Des pertes essuyées en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Genfit publie au titre de 2022 une perte nette de 23,7 millions d'euros et une perte opérationnelle de 27,3 millions, à comparer à des bénéfices de respectivement 67,3 et 31,8 millions d'euros engrangés l'année précédente.



Les produits d'exploitation de la société biopharmaceutique se sont contractés à 26,6 millions d'euros, contre 85,6 millions en 2021. Le chiffre d'affaires, de 20,2 millions d'euros, provient principalement de trois flux liés à Ipsen.



Au 31 décembre 2022, la trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants s'élevaient à 140,6 millions d'euros, contre 258,8 millions à fin 2021, mais 'pouvant permettre le financement des opérations jusqu'au troisième trimestre 2024'.



