Genfit : AG non valide faute de quorum

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Genfit annonce que son assemblée générale convoquée le 11 juin n'a pas pu valablement délibérer faute de quorum et qu'une nouvelle assemblée sera convoquée dans les meilleurs délais à délibérer sur le même ordre du jour.



Le quorum réuni sur première convocation s'est établi à 18,08%. L'assemblée générale sur seconde convocation se tiendra également à huis-clos, au siège social à Loos (Nord), hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.



