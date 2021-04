Geneuro : Le titre progresse dans le sillage des résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GeNeuro progresse en Bourse ce mardi suite à l'annonce de ses résultats annuels 2020 et à un point d'activité concernant ses projets en cours.



La société biopharmaceutique basée à Genève indique avoir accusé une perte nette de l'ordre de neuf millions d'euros sur l'exercice écoulé, contre un manque à gagner de 9,5 millions d'euros en 2019.



L'entreprise, toujours en phase de développement clinique, n'a enregistré aucun revenu.



Point positif, sa consommation de trésorerie sur l'exercice écoulé s'est limitée à 7,2 millions d'euros, à comparer avec 9,9 millions d'euros en 2019.



Fin 2020, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie atteignaient 6,8 millions d'euros, contre 5,9 millions d'euros fin 2019, un montant jugé suffisant pour assurer sa visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2022.



Justement, GeNeuro estime que son étude clinique avec temelimab dans la sclérose en plaques (SEP) - réalisée avec un centre de recherche basé à Stockholm - est en bonne voie pour fournir des résultats au premier trimestre 2022.



L'action progressait de plus de 4% mardi à la Bourse de Paris suite à ces annonces.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.