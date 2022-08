Geneuro : Approche validée dans la maladie de Charcot

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GeNeuro progresse en Bourse ce mercredi suite à la publication de deux études démontrant le rôle neurotoxique du rétrovirus endogène humain K chez les patients atteints de la maladie de Charcot et la pertinence d'une thérapie ciblée.



La société biopharmaceutique suisse a fait état ce matin de la parution dans la revue scientifique Annals of Neurology des résultats issus de sa collaboration avec le National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS).



D'après GeNeuro, ces conclusions confirment la pertinence de son approche dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) sporadique via son nouvel anticorps monoclonal GN-K01.



Cet anticorps inhibe les effets neurotoxiques de la protéine HERV-K ENV, une toxine endogène détectée dans le liquide céphalo-rachidien des patients qui conduit à la mort des cellules neuronales.



Suite à ces informations, l'action GeNeuro progressait de 4,2% mercredi matin à la Bourse de Paris.



