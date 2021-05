Generix : Retenu par un spécialiste du transport

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Generix a annoncé mardi avoir été retenu par Retail Extended Logistics (REL), qui gère entre autres les approvisionnements du groupe Casino, pour le déploiement d'une solution de gestion du transport.



L'éditeur de logiciels explique que cette solution en mode 'SaaS' (à la demande) va permettre à REL de piloter tous ses flux de transport fournisseurs.



Generix indique que REL a également fait le choix de deux autres de ses solutions, l'une portant sur la fourniture d'indicateurs métier en vue d'un suivi précis des opérations et l'autre concernant la collaboration entre donneurs d'ordres et partenaires connectés.



REL revendique plus de 900 clients et anime un écosystème de plus de 350 partenaires dans le transport, la logistique et les technologies.



