Generix : Reprise de cotation en forte hausse après l'OPA

(CercleFinance.com) - L'action Generix Group, dont la cotation avait été suspendue lundi, gagne 34% mardi pour la reprise des négociations, suite au dépôt d'un projet d'offre publique d'acquisition sur l'éditeur de logiciels.



Le spécialiste des solutions applicatives dites 'SaaS' pour les secteurs industriels, logistiques et de la distribution avait annoncé vendredi soir des négociations exclusives entre ses dirigeants et les fonds Pléiade Investissement et Montefiore Investment.



Ces discussions sont censées conduire au dépôt d'une offre publique d'acquisition à un prix de 9,50 euros par action, avec un incitatif de 0,5 euros par action si le seuil de retrait de la cote de 90% devait être atteint.



A un peu plus de 9,50 euros par titre, le cours de l'action s'alignait logiquement sur celui de l'offre mardi matin à la Bourse de Paris. Il avait clôturé à 7,1 euros vendredi soir.



