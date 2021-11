Generix : Nomination d'un nouveau DAF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Generix Group annonce la nomination de François Théry au poste de Directeur des Affaires Administratives et Financières. Il succède à Ludovic Luzza qui pilote désormais la filiale nord-américaine du groupe.



La prise de fonction de François Théry intervient alors que Generix Group vient de révéler ses ambitions à horizon 2025 dans un plan stratégique intitulé “Boost Together 2025”.



Ses missions s'ancreront donc dans le déploiement des axes stratégiques présentés par le Groupe avec l'objectif d'assurer la croissance rentable de Generix Group sur l'ensemble de ses marchés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.