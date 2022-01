Gecina : Signature de trois nouveaux baux à La Défense

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gecina a annoncé hier soir qu'il allait accueillir trois nouveaux locataires au sein de deux immeubles situés à Paris La Défense, dont l'opérateur privé de transport de voyageurs Keolis.



La groupe d'immobilier indique avoir signé avec le spécialiste de la mobilité un bail de neuf ans portant sur 6.000 m2 environ de locaux au sein de l'immeuble 'Sunside', où Keolis a prévu d'installer son siège social.



L'immeuble, désormais commercialisé à 62%, sera mis à disposition au cours du 2ème trimestre 2022.



Toujours à La Défense, Gecina a également finalisé la commercialisation de l'intégralité des 9.700 m2 de l'immeuble Adamas, suite à la location à Onclusive, une entreprise de relations publiques et de communication, de 2780 m2 de bureaux dans le cadre d'un bail de neuf ans.



La société foncière a également conclu un bail portant sur une superficie d'environ 850 m2 avec une société de services numériques.



Selon Gecina, ces trois signatures viennent confirmer la reprise de la dynamique locative de La Défense.



Sur l'ensemble de l'année 2021, Gecina dit avoir commercialisé quelque 180.000 m2 de locaux, soit 9% de plus que sur l'année 2019 avant la crise sanitaire et 11% de plus qu'en 2020.



