Gecina : Se dote d'un Comité d'orientation et de prospective

(CercleFinance.com) - Gecina annonce aujourd'hui se doter d'un Comité d'orientation et de prospective. Cette instance se réunira au moins deux fois par an avec comme objectif d'apporter à la société une réflexion sur les tendances les plus significatives du marché.



Le comité se réunira autour de Jérôme BRUNEL, Président du Conseil d'administration de Gecina et de Méka BRUNEL, Administratrice Directrice Générale. Il sera présidé par Jean-Louis MISSIKA, ancien Adjoint à la Mairie de Paris chargé de l'urbanisme et Visiting senior fellow à la London School of Economics.



Il sera composé de Sébastien BAZIN, PDG d'ACCOR, Benoît DE RUFFRAY, PDG d'Eiffage, Philippe DUMONT, Directeur Général de Crédit Agricole Assurances, Sylvain FORTIER, Chef de l'Investissement et de l'Innovation chez Ivanhoé Cambridge, Catherine GUILLOUARD, PDG du groupe RATP, Guillaume POITRINAL, Gérant d'ICAMAP, co-fondateur du groupe WOODEUM & WO2, Pierre VELTZ, sociologue et ancien Président du plateau de Saclay.





