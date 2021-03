Gecina : Objectif de neutralité carbone en 2030

(CercleFinance.com) - Gecina présente CAN0P-2030 (Carbone Net Zéro Plan), plan qui 'accélère sa trajectoire bas carbone et vise zéro émission de gaz à effet de serre en exploitation d'ici 2030, fort de ses succès à réduire ses émissions de carbone de 26% depuis quatre ans'.



Pour atteindre son objectif de neutralité carbone, le groupe immobilier mise notamment sur la mise en oeuvre à grande échelle de solutions bas-carbone en industrialisant les process et en s'appuyant sur un écosystème de partenaires innovants.



Il a aussi l'intention d'accroitre l'utilisation d'énergies renouvelables, de poursuivre la réduction de la consommation d'énergie et de renforcer l'intégration de sa performance environnementale et financière en 'poursuivant le verdissement de sa dette'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel