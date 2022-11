Gecina : Morgan Stanley réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a réduit jeudi son objectif de cours sur Gecina, qu'il ramène de 110 à 95 euros, tout en renouvelant sa recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre.



Dans une étude consacrée au secteur européen de l'immobilier, l'analyste explique que les taux de rendement des bureaux parisiens évoluent aujourd'hui à des niveaux particulièrement faibles, alors que les coûts marginaux de financement sont, eux, élevés.



Ajoutés à des perspectives de location peu engageantes, ces éléments ne sont pas de nature à créer un dossier d'investissement séduisant, souligne l'intermédiaire dans sa note.



'Si certains de ces facteurs peuvent déjà sembler intégrés dans les cours, nous voyons peu de catalyseurs susceptibles d'entraîner une revalorisation boursière', conclut-il.



