Gecina : Invest Securities relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' sur Gecina avec un objectif de cours ajusté de 123 à 121 euros, après la publication semestrielle de la semaine passée, marquée par des loyers en hausse de 3% à périmètre comparable.



Le bureau d'études note que le RNR (résultat net récurrent) du premier semestre 2022 a reculé légèrement de 0,7% (2,73 euros par action), mais qu'il sera en hausse en 2022 (+4,3% selon la société) grâce à la baisse de la vacance.



'A terme, malgré une probable remontée des taux de capitalisation, l'excellente couverture de la dette dont la duration a considérablement crû sur les dernières années confère une bonne visibilité sur la croissance du RNR d'ici 2027', juge-t-il en outre.



