Gecina : Distingué par le classement GRESB et le MSCI

(CercleFinance.com) - Gecina fait part de sa progression d'un point en un an au classement GRESB, avec une note globale de 93/100, ce classement distinguant particulièrement ses performances en matière d'efficacité énergétique et de bas carbone.



Le groupe conserve également sa note triple A dans le classement MSCI, qui 'souligne ses pratiques exemplaires en matière de gouvernance et son excellence environnementale, avec un taux de certification de son parc très supérieur à ses pairs'.



Gecina s'est enfin vu décerner une nouvelle fois par l'EPRA deux Gold Awards, dont la médaille d'Or des Sustainability Best Practices Recommendations Awards, 'attestant de la qualité et de la transparence de sa communication extra-financière'.



