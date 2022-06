Gecina : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours sur la valeur. Dans une étude consacrée aux sociétés foncières européennes qui est parue dans la matinée, Deutsche Bank indique avoir réduit sa cible sur Gecina de 137 à 115 euros, tout en renouvelant sa recommandation 'conserver' sur la première foncière de bureaux en Europe.



D'après la banque allemand, l'action Gecina constitue un actif 'peu risqué' compte tenu de la solidité de son bilan et de ses sources de financement, mais aussi de la qualité de ses immeubles.



Deutsche Bank estime toutefois que la perspective de hausses de taux constitue un facteur de risque pour la société du fait de ses implications pour le marché de l'immobilier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.