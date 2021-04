Gecina : Commercialise plus de 6500m2 dans les Hauts-de-Seine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gecina annonce aujourd'hui avoir finalisé deux transactions lui permettant de commercialiser plus de 6500 m² à la Défense et à Boulogne-Billancourt, 'à des loyers conformes aux anticipations du groupe', annonce la société aujourd'hui.



À La Défense, Gecina a signé un bail pour une surface de 2 500 m² dans l'immeuble Carré Michelet portant sa commercialisation à 90 %. Le nouveau bail d'une durée ferme de 6 ans prendra effet à compter du 1erseptembre 2021. Le nouveau locataire, un grand groupe industriel spécialisé dans la peinture décorative, y installera son siège social, annonce Gecina.



À Boulogne-Billancourt, Gecina loue plus de 4 000 m² d'Anthos, portant le taux de pré-commercialisation de son pipeline à 43% pour les projets dont la livraison est prévue en 2021 et 2022.

L'immeuble Anthos accueillera à partir du 1erjuillet 2021 un grand groupe pharmaceutique français. Ce nouveau bail porte sur une durée ferme de 9 ans.



