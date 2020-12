Gecina : Berenberg remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg réaffirme son opinion 'achat' sur Gecina avec un objectif de cours remonte de 130 à 145 euros, après avoir relevé ses hypothèses de croissance de la valeur du capital du portefeuille à 3,8%, le dernier rendement déclaré lui paraissant prudent.



'Les rendements prime des immeubles de bureaux du centre de Paris sont restés remarquablement stables à 2,8% à fin septembre, selon l'expert externe CBRE', souligne le broker dans le résumé de sa note.



Aussi, Berenberg pense que la valeur du portefeuille du groupe immobilier Gecina 'restera résiliente car ses actifs sont majoritairement situés au centre de Paris et de bonne qualité dans l'ensemble'.



