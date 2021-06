Gecina : Bail dérogatoire avec Café Joyeux

(CercleFinance.com) - Gecina annonce avoir conclu un bail dérogatoire avec Café Joyeux pour installer un café-restaurant inclusif pour une durée de deux ans au pied de son immeuble parisien situé au 1 boulevard de la Madeleine.



Ce café-restaurant occupera un local de 430 m². L'ouverture au public est prévue à la rentrée 2021. Café Joyeux pourra ainsi poursuivre le développement de son activité et permettre l'emploi de 15 nouveaux équipiers sur ce site.



Lancé en 2017, le concept Café Joyeux est né de 'la volonté de changer le regard porté sur le handicap et de favoriser l'inclusion au coeur des villes et de nos vies'. La franchise emploie près de 50 équipiers en situation de handicap mental au sein de ses cinq enseignes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel