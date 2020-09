Gascogne : Hausse de 30% de l'EBITDA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Gascogne publie un résultat net consolidé de 0,4 million d'euros et un EBITDA en progression de près de 30% à 14,1 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, pour un chiffre d'affaires en recul de 10,5% à 182,7 millions.



Le chiffre d'affaires de la division bois (10% du total) a reculé de 36%, très fortement impacté par les effets de la crise sanitaire, mais celui de la division emballage (90% du total) n'a baissé que de 6,2%.



'L'activité commerciale reste correcte sur le troisième trimestre, sans toutefois être revenue au niveau d'avant la crise sanitaire et avec une visibilité limitée et variable en termes de carnet de commandes suivant les activités', ajoute le groupe.



