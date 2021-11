Fonciere lyonnaise : Trois baux signés pour Cézanne Saint-Honoré

(CercleFinance.com) - SFL (Société Foncière Lyonnaise) annonce avoir signé trois baux en l'état futur d'achèvement au sein du centre d'affaire Cézanne Saint-Honoré, immeuble de 26.000 m2 de part et d'autre d'une rue privative bordée de restaurants, à Paris.



Un des deux bâtiments, historiquement occupé par Freshfields, fait actuellement l'objet d'une réhabilitation, portant sur la rénovation du hall et des plateaux de bureaux, la création d'une terrasse privative de 300 m² et l'amélioration des performances environnementales.



SFL accueillera au printemps 2022 Wendel Investissement, le cabinet d'avocats Lacourte Raquin Tatar, et la banque d'affaires Lincoln International, pour des durées fermes de neuf à 12 ans et un loyer moyen de près de 890 euros/m².



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

