Fonciere lyonnaise : Projet d'offre publique mixte déposé

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley Europe SE et Morgan Stanley Bank AG, agissant pour le compte de Colonial, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique mixte simplifiée visant les actions de la Société Foncière Lyonnaise (SFL).



Il s'engage irrévocablement à acquérir, par remise de cinq actions nouvelles Colonial (coupon 2020 détaché) et 46,66 euros pour une action SFL (coupon 2020 détaché), les actions existantes non détenues par elle, hors celles détenues à titre individuel par Predica.



Ainsi, l'offre publique vise au total 2.517.764 actions SFL, soit 5,41% du capital et des droits de vote de cette société. L'initiateur n'a pas l'intention de mettre en oeuvre de retrait obligatoire, ni de demander la radiation des actions à l'issue de l'offre.



