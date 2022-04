Fonciere lyonnaise : Nouveau président du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Société Foncière Lyonnaise (SFL) annonce la nomination à effet immédiat de Pere Viñolas Serra en qualité de président du conseil d'administration, succédant à Juan Jose Brugera qui a atteint l'âge limite statutaire fixé à 75 ans pour exercer la fonction de président.



Juan Jose Brugera conserve son mandat d'administrateur de la société. Outre ce dernier et Pere Viñolas Serra, le conseil d'administration comprend désormais Ali Bin Jassim Al Thani, Carmina Ganyet I Cirera, Arielle Malard de Rothschild et Alexandra Rocca.



