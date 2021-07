Fonciere lyonnaise : Le conseil favorable à l'offre de Colonial

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de SFL a rendu hier soir un avis favorable sur le projet d'offre publique initiée par le groupe espagnol Colonial.



Un comité 'ad hoc' - composé des trois membres indépendants du conseil - a estimé que l'offre présentait une 'opportunité' pour les actionnaires minoritaires de bénéficier d'une liquidité 'immédiate' à des conditions considérées comme 'équitables'.



Le comité est arrivé à la conclusion que l'offre était dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires et de ses salariés, recommandant aux actionnaires d'apporter leurs titres.



Un expert indépendant avait précédemment constaté que le projet d'offre faisait apparaître pour les actionnaires une prime de près de 44% sur la base des cours de bourse de SFL et de Colonial en date du 3 juin.



Pour mémoire, l'offre de Colonial se compose d'une somme en numéraire de 46,66 euros et de cinq actions ordinaires nouvelles Colonial à émettre (coupon détaché).



