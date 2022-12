Fonciere lyonnaise : Jérôme Lacombe nommé directeur général adjoint

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jérôme Lacombe rejoint, à compter de ce jour, la Société Foncière Lyonnaise (SFL) en qualité de directeur général adjoint / directeur des ressources.



Il sera rattaché à Dimitri Boulte, directeur général et participera activement à la poursuite du développement de SFL en supervisant les départements suivants : direction financière, DSI, secrétariat général, direction des ressources humaines et communication.



Il sera également en charge de la définition de la stratégie ESG de la société. Il est membre du comité exécutif et du comité de direction de SFL.



Jérôme Lacombe est diplômé de l'université de Paris Dauphine. Il est titulaire d'un MBA obtenu au sein de l'ESADE à Barcelone et a plus récemment suivi une formation à Oxford sur la finance durable et les risques financiers liés au changement climatique.



' L'arrivée de Jérôme va permettre de renforcer la collaboration des équipes et de viser les meilleures pratiques de place tout en participant activement à la croissance du groupe ' indique Dimitri Boulte.



