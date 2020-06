Fonciere lyonnaise : Invest Securities ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que SFL (Société Foncière Lyonnaise) affiche un profil relativement attractif face à la crise du fait (i) de prévisions de baisses de loyer de marché modérées de l'ordre de -5% sur le QCA parisien (83% du patrimoine), inférieures au potentiel de réversion affiché fin 2019 (+7%) et (ii) d'un pipeline de projets 2021-2023 devant générer un gain sur le RNR de +25%.



' La foncière n'est cependant pas immunisée contre une remontée des taux de capitalisation (+50pb) et les difficultés de certains de ses locataires (WeWork 7% des loyers selon nos estimations) ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyses ajuste son objectif de cours à 65E (contre 67E) et confirme son opinion Neutre sur la valeur.



