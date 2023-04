Fonciere lyonnaise : Cession d'un immeuble près de l'Opéra de Paris

(CercleFinance.com) - SFL (Société Foncière Lyonnaise) annonce avoir cédé à GCI et Eternam, en joint-venture, l'immeuble du 6 rue de Hanovre, un ensemble de 4600 m² situé à quelques pas de l'Opéra, dans le deuxième arrondissement de Paris.



Cet actif, dont la société était propriétaire depuis 1958, est cédé vacant, en l'état pour un prix de 58,3 millions d'euros net vendeur, suite au départ de Pretty Simple en octobre 2022.



L'actif en R+8 développe 3000 m² de bureaux et 1600 m² de sous-sol. SFL a initié des travaux de rénovation de sa façade, inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, travaux qui seront repris par les acquéreurs.



