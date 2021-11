Fonciere lyonnaise : Annonce de trois nominations

(CercleFinance.com) - SFL annonce la nomination d'Alexia Abtan en qualité de directrice des investissements et de l'innovation, et la promotion de Marie-Laure Vignon et Thibault Demonchaux comme directeurs adjoints de l'asset management et gestion clients.



Alexia Abtan a commencé sa carrière chez la foncière lyonnaise en tant qu'asset manager avant de monter la direction marketing puis d'être promue en qualité de directrice adjointe de l'équipe asset management et gestion clients.



Marie-Laure Vignon est arrivée chez SFL en 2018, après avoir fait partie des équipes d'Allianz Real Estate. Thibault Demonchaux a démarré sa carrière chez PWC avant de rejoindre SFL en tant que portfolio manager puis asset manager.



