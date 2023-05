Fonciere lyonnaise : Invest Securities ajuste son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities ajuste sa recommandation sur le titre Foncière Lyonnaise (SFL), passant de ' apporter ' à ' vente ', avec un objectif de cours nettement réduit, de 91,8 à 60,6 euros.



L'analyste met en avant un ' très bon opérationnel ' au 1er trimestre, avec notamment une croissance organique des loyers de +7,5% dans un contexte de taux d'occupation quasi-parfait (99,4%), ainsi qu'un important pipeline de projets (900ME) conforté par un bon profil de dette.



' Le RNR devrait afficher de fortes progressions sur les deux prochains exercices (+8,1% en 2023 et +11,8% en 2024) ', juge Invest.



Cependant, le bureau d'analyses estime que la valorisation du titre semble ' trop élevée ', même si SFL est l'une des rares foncières offrant d'excellentes garanties en termes de croissance de ses revenus.



Par ailleurs, ' la société devra composer avec un portefeuille très exposé à la remontée des taux de capitalisation : son ANR pourrait atteindre son point bas en 2024 (-34% vs 2022) '. Invest note enfin que depuis l'offre de rachat de Colonial en août 2021, 'le titre souffre d'une liquidité quasi-inexistante (1,6% de flottant)'.





