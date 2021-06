Fonciere lyonnaise : Doyenne des foncières tricolores, Foncière Lyonnaise fait l'objet d'une offre de Colonial

(BFM Bourse) - Les actionnaires de contrôle Inmobiliaria Colonial et Predica (filiale du Crédit Agricole) vont remanier leur partenariat, ce qui aboutira à une offre du géant immobilier espagnol sur le solde du capital de la Foncière Lyonnaise. Le cours s'envole de 40%.

Le cours de la Société Foncière Lyonnaise s'envole de 41,25% à 90,40 euros vendredi matin, après l'annonce d'un projet d'offre mixte de la part de son principal actionnaire, Inmobiliaria Colonial (actuellement détenteur de 81,7% des parts).

Fondée en 1879 par la banquier Henri Germain (également à l'origine du Crédit Lyonnais en 1863), la société Foncière Lyonnaise possède aujourd'hui un patrimoine très haut-de-gamme essentiellement investi dans des immeubles tertiaires du quartier central des affaires parisien. Soit vingt immeubles dont ceux de l'Edouard VII (qui abrite L'Olympia), le Washington Plaza ou le Louvre Saint-Honoré ou plusieurs situés sur les Champs-Elysées (aux numéros 90 et 92), loués à des occupants de premier plan présentant un faible taux de rotation (moins de 10%).

L'espagnol Inmobiliaria Colonial (qui compte parmi ses principaux actionnaires et le fonds souverain du Qatar) en a pris le contrôle en 2004, rachetant pour 759 millions d'euros un bloc de 55,6%, avant de monter progressivement au capital, tandis que Predica conserve une participation significative de 13,2%. Le flottant représente moins de 5%.

Colonial et Predica ont décidé de faire évoluer leur partenariat, ce qui passerait par un rachat par SFL d'une partie des titres détenus par Predica (7,86% du capital) suivi d'une annulation de ceux-ci et l'acquisition par SFL des parts détenues directement par Predica dans les immeubles Washington Plaza, 106 Haussmann, Galerie des Champs-Elysées et 90 Champs-Elysées de SFL, en contrepartie de participations minoritaires dans les immeubles #cloud.paris, Cézanne Saint-Honoré, 92 Champs-Elysées et 103 Grenelle. Le solde des actions SFL détenues par Predica (soit 5% du capital) serait échangé contre des actions Colonial selon une parité de 9,66 actions Colonial, coupon de 0,22 euro détaché, pour 1 action SFL, coupon attaché.

Pas obligatoirement un retrait de la cote

L'ensemble de ces opérations seraient réalisées sur la base d’une parité calculée sur la base de l’EPRA Net Disposal Value au 31 décembre 2020, qui était de 98,80 euros, ajusté du dividende de 2,10 euros par action versé au titre de 2020.

Sous réserve de ces opérations, elles mêmes soumises à des conditions suspensives habituelles, Colonial lancerait une offre publique mixte portant sur les titres non encore détenus. Le groupe espagnol entend offrir, pour chaque action Foncière Lyonnaise, 5 de ses propres titres cotés à la Bourse de Madrid et une soulte de 46,66 euros en numéraire.

"L’opération permettrait d'une part de simplifier la structure capitalistique de la Société, en offrant aux actionnaires minoritaires une liquidité et la possibilité de devenir actionnaires de Inmobiliaria Colonial, en cédant leurs titres SFL avec une prime significative sur la parité ressortant du cours de bourse".

Pour autant, la stratégie de la foncière tricolore demeurera inchangée et Colonial n'envisage pas de retrait obligatoire de la cote, de sorte que "les actionnaires qui ne souhaiteraient pas apporter leurs titres pourront rester investis dans une société dont le profil financier ne sera pas significativement modifié et pourraient bénéficier d’un dividende majoré au titre de l’obligation de distribution [inhérente au statut de SIIC, NDLR] déclenchée par les plus-values qui seront constatées dans le cadre de l’opération".

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse