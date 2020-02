Fdj : Résultat net grevé par les frais d'introduction

(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) annonce un résultat net en baisse de 21,9% à 133 millions d'euros pour 2019, après prise en compte en particulier des frais d'introduction en Bourse, mais un EBITDA en hausse de 9% à 346 millions, soit une marge stable à 17,7%.



Le groupe revendique 8,5% de croissance du chiffre d'affaires, à 1.956 millions d'euros, pour des mises en hausse de 9% à 17,2 milliards d'euros (+8% hors impact des cycles longs exceptionnels Loto et Euromillions), croissance 'portée par toutes les activités'.



La FDJ vise désormais pour 2020 une hausse des mises supérieure à 5% et une croissance du chiffre d'affaires de 5%, et confirme tabler sur une marge d'EBITDA à plus de 20%, une forte génération de cash-flow et une distribution de 80% du résultat net consolidé.



