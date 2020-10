Fdj : Renouvelle son offre de jeux à succès

(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) relance aujourd'hui en points de vente et sur son site, les jeux ' Mots croisés ', ' Maxi Mots croisés ' et ' Méga Mots croisés ', ainsi que ' Mini Mots croisés ', exclusivement disponible en ligne.



Cette nouvelle offre s'accompagne notamment d'un relooking et d'une nouvelle mécanique de jeu pour le ' Méga Mots Croisés '.



Aujourd'hui, la marque ' Mots Croisés ' est la deuxième de la gamme de jeux à gratter illiko en termes de mises générées, derrière Cash.





