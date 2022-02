Fdj : Relèvement des objectifs à horizon 2025

(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) annonce relever ses objectifs 2025, visant désormais une croissance annuelle moyenne 2021-25 du chiffre d'affaires entre +4 et +5%, un taux de marge d'EBITDA supérieur à 25% et un taux de distribution du résultat net entre 80 et 90% dès 2022.



En 2021, le groupe a réalisé un résultat net de 294 millions d'euros et une marge d'EBITDA de 23,1%, pour un chiffre d'affaires annuel de 2,3 milliards d'euros, en augmentation de 10% par rapport à 2019, sur la base de mises en progression de 11% à 19 milliards.



Un dividende de 1,24 euro par action, soit 80% du résultat net consolidé, sera proposé à l'assemblée générale du 26 avril. Pour 2022, FDJ vise un chiffre d'affaires en progression de près de +5% et un taux de marge d'EBITDA supérieur à 23,5%.



