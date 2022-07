Fdj : Progression de 9% du résultat net au 1er semestre

(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) publie un résultat net de 160 millions d'euros au titre du premier semestre 2022, en progression de 9,4%, et un taux de marge d'EBITDA de 25,4%, en amélioration par rapport aux 24,1% de la même période en 2021.



Le chiffre d'affaires du groupe de jeux d'argents s'est établi à 1,2 milliard d'euros, en augmentation de 12,1%, sur la base de mises d'un peu plus de 10 milliards, en progression de 9,7%, performances amplifiées par une base de comparaison liée à la crise sanitaire.



La performance du premier semestre ressort supérieure à la prévision de la FDJ qui, compte tenu des incertitudes pesant à ce jour sur l'évolution de l'environnement économique du second semestre, ne révise pas à ce stade ses perspectives 2022.



